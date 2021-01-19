К переговорам по Донбассу привлекли неизвестных "деятелей": Гармаш озвучил цель России

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Политика
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Сергей Гармаш считает, что Россия доводит Минский процесс до абсурда

Россия пытается довести до абсурда Минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе и накануне неожиданно привлекла к переговорам неизвестных лиц.

Об этом OBOZREVATEL рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он прокомментировал информацию, которую опубликовали подконтрольные оккупантам ресурсы: во вторник, 19 января, к диалогу политической подгруппы ТКГ подключились "общественные деятели" со стороны террористических "ДНР" и "ЛНР".

Имена этих людей остаются неизвестными. Украинская сторона также поинтересовались у координатора политической подгруппы от ОБСЕ Пьера Мореля, кто принял решение подключить их к закрытому дипломатическому переговорному процессу, но ответа не последовало.

"Их привлекли для субъективизации уже не ОРДЛО, а именно "ЛНР" и "ДНР". Россия пытается довести до абсурда Минский процесс, что делает невыполнимы политические цели, стоящие перед ним. При таком подходе России к самому процессу, наличие неизвестных и непонятных лиц – само по себе говорит о ее намерениях", – заявил Гармаш.

Он подчеркнул: "Это не трансляция дебатов в Верховной Раде, а закрытый дипломатический процесс".

"И если мы говорим о мирном урегулировании, то должны знать, с кем говорим и какие у этих людей полномочия. Представители ОРДЛО заявили, что их включили в состав делегаций "республик" "министерства иностранных дел", но какие – не уточнили", – рассказал Гармаш.

По его словам, со стороны делегации РФ ответов тоже не было. Он отметил, что россияне могут подавать ноты на новых участников переговоров, но лишь со своей стороны, а не от "Л/ДНР".

"Это попытка абсурдизировать процесс и затянуть его, но никак не приблизить решение и окончание конфликта. Мы продолжили переговоры заседания политической подгруппы, не сорвали их, как вероятно от нас ожидали, но конструктивного разговора уже не получилось", – резюмировал Гармаш.

Украинская делегация, в четверг 21 января, намерена активно подымать вопрос, кто и на каком основании включил т.н. советников со стороны "ЛНР" и "ДНР" к переговорам Трехсторонней контактной группы.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года

Это уже не первый "финт", который выкидывает Россия через "Л/ДНР". Так, недавно террористы заявили, что решили передать пленных Украине в одностороннем порядке. Гармаш рассказал, что речь идет о больных и пожилых людях, которые находится в тюрьмах оккупантов. На такой шаг пошли из-за отсутствия денег на содержание людей и таким образом от них решили просто избавиться.

В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил, что спецслужбы проведут проверку лиц, которых террористы собрались вернуть.

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