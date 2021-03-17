Россия снова привела в ТКГ осужденную за терроризм и заявила о 'военной авантюре Киева'

Заседание политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу 17 марта не состоялось из-за того, что российская сторона снова привела Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

Об этом сообщили представители Украины в ТКГ Денис Казанский и Сергей Гармаш. В то же время россияне выступили с заявлением, что Киев якобы "пытается создать предлог для военной авантюры".

Казанский в Telegram уточнил, что кроме Пироговой за заседание привели неких "общественников ЛДНР".

"В ответ на просьбу модераторов ОБСЕ удалить этого человека, россияне ответили отказом. Поэтому переговоров в подгруппе просто не было. Другие рабочие группы работали в обычном режиме", – написал он.

В свою очередь Гармаш пояснил, что украинская сторона с самого начала предупреждала об отказе участвовать в работе, если Россия будет пытаться привлечь к переговорам Пирогову.

"Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но… Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа", – написал он на своей странице в Facebook.

В то же время представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в том, что она якобы готовит "военную авантюру на Донбассе" и "подтягивает новые силы к линии соприкосновения, пытаясь вызвать ответный огонь" по ВСУ.

По его словам, которые приводят РИА Новости, "ополченцы лишь изредка отвечают на обстрелы".

Отметим, что только за 16 марта вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня, применив среди прочего вооружения 82-мм минометы. В результате обстрела боевое травмирование получил один украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 16 марта, Россия уже пыталась привлечь Пирогову к переговорам в ТКГ, представив ее как "эксперта" из Донецка.

Майя Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).