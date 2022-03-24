G7 предостерегла Россию от применения химического, биологического или ядерного оружия против Украины

Лидеры стран-членов G7 предостерегали Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия против Украины. Они также решительно отвергли обвинения Кремля в том, что Украина разрабатывает химическое или биологическое оружие.

Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном странами-членами "Большой семерки" в четверг, 24 марта в Брюсселе. Текст документа цитирует издание CNN.

"Мы предупреждаем любую угрозу применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ними материалов", – говорится в заявлении.

"Большая семерка" также осудила попытки России дезинформировать мир и своих граждан, заявляя, что Украина якобы готовится применить химическое или ядерное оружие.

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"Мы категорически осуждаем злонамеренную и совершенно необоснованную дезинформационную кампанию России против Украины, государства, которое полностью соблюдает международные соглашения о нераспространении ядерного оружия. Мы выражаем обеспокоенность другими странами и пропагандистами, которые усилили кампанию дезинформации России", – заявили лидеры G7.

Не упоминая конкретно о Китае, лидеры G7 намекнули на то, что Пекин рассматривает возможность предоставления России военной или финансовой помощи.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать, в том числе привлекая другие правительства к принятию подобных ограничительных мер, которые уже введены членами G7, а также воздержания от уклонения и обхода наших санкций, цель которых подорвать или смягчить их последствия", – заявили они.

Лидеры G7 также заявили, что "международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией обычным способом".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам государств "Большой семерки" и призвал их оказать Украине максимальную поддержку в противостоянии российскому вторжению, в частности вооружением.

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