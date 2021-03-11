Фукс брал деньги у Кремля, чтобы сдать Харьковскую область, – Соловей

Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс в 2014 году брал деньги у Кремля, чтобы сдать России Харьковскую область.

На махинации Фукса обратили внимание читатели OBOZREVATEL, прислав интервью российского политолога Валерия Соловья журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, Соловей рассказал, что в январе-феврале 2014 года Фукс, а также мэр Харькова Геннадий Кернес, нардеп Михаил Добкин и харьковский бизнесмен Юрий Димент получили от людей тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова $500 миллионов первого транша за сдачу Харьковской области.

По его словам, речь шла о сумме в $2 миллиарда, за это Харьков должен был "первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки".

"После того, как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс. Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса", – утверждает Соловей.

Он добавил, что Димент в назидание другим был вообще убит.

"Добкин и Фукс вернули деньги сразу же без разговоров, как только Кремль от них это потребовал. А вот Кернес и второй решили перехитрить Москву. Как вы понимаете, это не получилось, они вынуждены были вернуть", – подчеркнул политолог.

По его информации, та территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе "Новороссия", должна была быть включена в состав Российской Федерации.

"И никто в Кремле, когда эти планы строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось не успехом и личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничивалось только так", – заключил Соловей.

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