Французский телеканал попал в скандал из-за карты с 'российским' Крымом. Видео

Французская общественная телекомпания France Télévisions попала в скандал. В видеосюжете о ситуации на Донбассе на карте временно оккупированный Крым изобразили "российским".

Министерство иностранных дел Украины поручило Посольству нашей страны во Франции разобраться с этой ситуацией. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Cюжет был посвящен тому, что происходит на подконтрольной Киеву территории Донбасса, поскольку в центре переговоров россиян и американцев в Женеве была ситуация на российско-украинской границе.

В какой-то момент на экране появилась карта, которая иллюстрировала события 2014 года. На ней Крым сначала был обозначен частью Украины, а позже его обозначили тем же цветом, что и территория Российской Федерации.

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Кроме того, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в сюжете выделили желтым цветом.

Спикер Посольства Украины во Франции Александра Прыс сообщила, что общалась с редакцией телеканала и ее сотрудники принесли извинения, а также заверили, что такая ситуация больше не повторится.

Представители France Télévisions также объяснили, что техническую ошибку допустил графический подрядчик, и это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму.

Ранее в Испании заметили учебник "Социальные науки" для учащихся 6-го класса, где на карте полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и Российская Федерация. Посол Украины Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к Министру образования и профессиональной подготовке страны Пилар Аллегрии Континенте по поводу исправлении грубой ошибки.

Также американское издание The New York Times опубликовало карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым был обозначен российской территорией.

Украинская компания по онлайн-сервиса по поиску автомобилей BlaBlaCar опубликовала рекламную акцию, в котором изобразила карту Украину без временно оккупированного Крыма. Это немедленно вызвало негодование пользователей социальных сетей, на что отреагировало руководство и признала произошедшее досадной ошибкой.