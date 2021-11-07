BlaBlaCar назвал рекламу с картой Украины без Крыма 'досадной ошибкой': опубликовано заявление

Украинская компания по онлайн-сервиса по поиску автомобилей BlaBlaCar опубликовала рекламную акцию, в котором изобразила карту Украину без временно оккупированного Крыма. Это немедленно вызвало негодование пользователей социальных сетей, на что отреагировало руководство и признала произошедшее досадной ошибкой.

Свою позицию компания опубликовала на своей странице в Facebook. Она попросила прощения у всех украинцев, кого подобная реклама могла задеть и обидеть.

"Хотим заверить, что эта реклама полностью противоречит позиции кампании и это досадная ошибка с нашей стороны. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Просим прощения у всех, чьи чувства затронула рекламная кампания", – указано в сообщении.

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Менеджеры также отметили, что подобный макет может быть связан с тем, что сервис не работает на территории оккупированного Россией полуострова. Также они указали, что проводят программу для оказания помощи людям по всей стране, нуждающимся в помощи в период коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября в сети разгорелся скандал после публикации популярного сервиса по поиску автомобильных попутчиков с картой без Крымского полуострова.