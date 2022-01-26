Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Ему не поверили. Потому что русские есть прямыми потомками финно-угорских племен, на территорию которых пришли славяне из Польши в средине 8 ст.: кривичи в регион Псков-Смоленск, словене – в регион Новгорода, а вятичи в регион бассейна реки Москвы и южнее.

Киев основан в 482 г., 1500-летие которого праздновали в 1982 г., сразу был центром первого славянского государства – племенного союза антов и склавин, который существовал до начала 7-го ст. На базе антов позже сформировались племена уличей, тиверцев и сиверян, а на базе склавин – племена деревлян, волынян и белых хорватов. Киев стоял на меже расселения антов и склавин и вокруг него проживали племена полян. Вот упомянутые семь племен и стали основой формирования руссов, которые стали титульным народом Киевской Руси – самого большого европейского государства в конце 10-го - средине 13-го ст.

Не титульный народ Руси - русские (микс финно-угров (меря, мокша, чудь, весь, ижора, чемерисы и т.д.) и пришедших с Польши славян) пытались уничтожить Киев еще в 1169 г., когда Владимирский князь Андрей с финно-угорской ратью мери спалил Мать городов русских, украл святую икону Богоматери, решив переместить политический центр из славянской Руси (Киевское, Черниговское, Переяславское и Галицко-Волынское княжества) в среду финно-угров. Но не учел он, что финно-угры не хотели принимать христианство в отличии от упомянутых княжеств Руси еще 200 лет, поэтому они его и убили. Московская церковь за это назвала Андрея Боголюбским, а в Киеве за сожженные православные храмы его считали отщепенцем.

Потом центр финно-угров из Владимира перемещается в Москву (в переводе с местного языка "Мутная вода"). Может Москва и осталась бы захудалым провинциальным городишко, да после разгрома Руси с центром в Киеве монголо-татарами, московские князья подкупом добиваются у Золотой Орды ярлык на сбор податей со всей территорий, где проживали финно-угры/русские, которые от славян Руси отличались этнически и культурно (у славян нет музыкального инструмента балалайка, традиции ношения косоворотки и кокошника или походов в баню). Обогатившись, Москва постаралась укрепиться политически, предложив в 1325 г. Киевскому митрополиту, который бежал из Киева в 1299 г. во Владимир-на-Клязьме после очередного татарского погрома, место кафедры. Все территории, где проживали финно-угры, смешавшиеся со славянами из Польши, Москва постепенно объединяет вокруг себя (Рязанское, Муромское, Тверское, Смоленское княжества и Новгородская земля). Великое княжество Московское, почуяв разброд и шатания внутри Золотой Орды (раздел на Великую и Ногайскую орду, Крымское, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства), в 1480 г. высвободилось от уплаты дани ордынцам. А так как субъекты бывшей Золотой орды продолжали враждовать между собой, то через 70-80 лет их всех завоевало, за исключением Крымского ханства. Польская славянская кровь, смешанная с финно-угорской, у русских была еще наполовину дополнена татарской. Вот вам и "Волга русская река" - точнее нижняя и средняя Волга - ордынская, а верхняя - финно-угорская. Это полностью отражает суть слов известной русской песни. В это время княжества, где проживали руссы, входят в состав Великого княжества Литовского, а потом в Польско-литовское государство, один из предвестников Европейского Союза наций…

Так чего же хочет Кремль сегодня, собрав 130-тысячную армию возле границ Украины? Якобы письменных гарантий своей безопасности и невступления Украины в НАТО. Москва считает, что НАТО все время расширяется в сторону ее границ, а это опасно для России. Кремлю невдомек, почему все бывшие социалистические государства Европы (пока еще за исключением сербов) и республики бывшего СССР, которые находятся на европейской части и ранее имели свою государственность, бегут от "братских объятий" России. Видно, что на протяжении столетий всех достало наглое правление финно-угров из Москвы, которые обогатившись ордынскими замашками, одним народам - угрожают, других - завоевывают, третьих - подкупают, а четвертых просто игнорируют, вроде их как нет. России пора понять, что время ультиматумов и передела Европы на сферы влияния ушло 70 лет назад. Вашингтон и коллективный Брюссель уже оповестили Москву о карательных мерах, которые ее ожидают, в случае вторжения в Украину, но там пока еще не очень задумались. В.Жириновский - говорящий клоун Кремля, публично призывает, чтобы "Киев уничтожить военно и физически", а говорящая голова российского МИД-а М.Захарова просто уничижительно и оскорбительно вспоминает Украину, а это прародина большинства славян, какими себя хотят представить русские. Поэтому пора принимать еще более решительные меры к поджигателям войны:

Во-первых, в случае нападения на Украину, необходимо арестовать и национализировать на территории стран НАТО и союзников всю российскую собственность и финансовые активы, прежде всего, Владимира Путина и его окружения, как возможные инструменты финансирования Москвой войны против европейцев. РФ теряет финансовую подпитку своей будущей экспансии, а европейские страны и американцы законно получают награбленные и вывезенные с России средства.

Во-вторых, с началом российского нападения на Украину, рекомендовать всем странам-членам НАТО и ЕС плюс союзники (Канада, Австралия, Япония, Корея, Новая Зеландия) не выдавать въездные визы гражданам страны-агрессора. Рядовые граждане также должны понимать, что они в ответе за агрессию своей страны против суверенного государства. А так, многие москвичи и питерцы собираются переждать военную компанию против Украины за устрицами и шампанским во Франции или покупками и посещением музеев в Италии. Они должны понимать, что их не примет даже Турция.

В-третьих, все страны восточной Европы, которые вступили или стремятся вступить в НАТО, это делают не для того, чтобы атаковать Россию, а чтобы защитится от возможной агрессии Москвы. Нападение на Украину только подтвердит правильность выбора зонтика безопасности Альянса этими странами и безосновательность требований Кремля – возвращение к 27 мая 1997 г. (Соглашения РФ-НАТО), где ни слова не говорилось о политике расширения Альянса. Тогда Крым и Донбасс были в государственном поле Украины, южная Осетия – Грузии плюс отсутствие в то время договора о базировании в Севастополе Черноморского флота.

В-четвертых, Россия должна стать страной-изгоем. Нужно сразу приостанавливать ее членство во всех международных организациях и прежде всего, в Совете Безопасности ООН, с лишением права вето.

Такой порядок "лечения" предлагается для буйных кремлевских голов, которым терять нечего, кроме своих голов.