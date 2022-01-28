Стали понятными еще одни мотивы опасной демонстрации силы Кремля у границ Украины. Дмитрий Медведев снова выпрыгнул из конопли. Он заявил, что "украинцы прагматичные люди, им надоело жить в тяжелых условиях и они изберут себе такую власть, ну не пророссийскую, а проукраинскую, которая выступит за укрепление экономических отношений с РФ и согласится с новыми геополитическими реалиями, включая Крым". В понимании Д. Медведева - это реалии невступления Украины в НАТО и ЕС, а также отказ от Крыма. Вот такое озвучивает еще один информационный рупор Кремля – заместитель председателя Совета безопасности России, который возглавляет Владимир Путин.

Оказывается, Москва намекает рядовым украинцам, что угроза применения силы против независимого Украинского государства будет до тех пор, пока не придет к власти такое правительство, как-бы не пророссийское, а "проукраинское", но которое выступит против членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе, и, конечно, согласится с российским намерением аннексировать Крымский полуостров. Кремлю никак невдомек, что любое правительство, которое согласится с российской оккупацией Крыма украинский народ вынесет из кабинетов и будет судить за статьей о государственной измене. Уровень поддержки пророссийских сил с каждым годом слабеет. Сейчас пятая колонна насчитывает не как раньше -20%, а максимум 8-9%, становясь малозначительным фактором в украинской политике. И это все благодаря политике Владимира Путина, который за последние месяцы сплотил как никогда коллективный Запад и украинский народ. Потому что размахивание российским оружием у украинских границ не проходит бесследно. И уже никто не верит, что 130 тысяч российских войск на украинско-российской границе будут садить цветочные клумбы дружбы или закладывать сады процветания благосостояния между двумя народами. Все хорошо понимают, что грязному российскому военному сапогу не место на суверенной украинской территории.

Относительно Минского процесса нужно понимать, что Москва просто мечтает, чтобы Киев торпедировал Нормандию и Минск. И тогда, ей можно опять заявить, что Украина с самого начала не собиралась выполнять Минские соглашения, и санкции против РФ наложены неправомерно, о чем Кремль говорит с 2014 г. Для этого Киеву нужно продолжать дипломатическую коммуникацию с французскими, германскими партнерами и РФ. Учитывая, что Россия уже незаконно выдала на временно оккупированной территории Донбасса 700 тысяч своих паспортов и собирается, если не признать псевдореспублики, то посылать туда новые вооружения, это само по себе может привести к краху переговоров по вине Кремля. И тогда можно ставить вопрос о применении адских санкций против России уже сейчас, как ответ на уклонение РФ от имплементации Минска на протяжении семи лет.

Москва маневрирует и хочет переговоров еще 20 лет, но не может выполнить Минск, ибо тогда должна вернуть оккупированные ОРДЛО в состав Украины в прямом прочтении Соглашения от 12 февраля 2015 г. Трактовки в виде автономии, а тем более федеративной единицы не пройдут, потому что их нет в тексте. Прямых переговоров с ОРДЛО тоже не будет, о чем мечтает Кремль. В Нормандии посредниками между Украиной и Россией выступают Германия и Франция, а в Трехсторонней контактной группе - ОБСЕ. Так что Москва участник конфликта, а не посредник - точка. Поэтому Кремль понимает, что, решив вопрос с оккупированным Донбассом все международное сообщество набросится на проблему деоккупации Крыма, а там маневра для Москвы вообще практически нет. План Кремля – бесконечные переговоры, но его уже прочитали в Париже и Берлине и требуют выполнения Минска сейчас.