Facebook удалил более 100 аккаунтов, связанных со "Cлугой народа"

Социальная сеть Facebook удалила 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей, связанных с политической партией "Слуга народа".

Об этом говорится в отчете Facebook за апрель. На рекламу данных страниц потратили около 210 тысяч долларов. Известно, что аккаунты удалили за нарушение политики Facebook насчет скоординированного неаутентичного поведения.

"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, которые стоят за этим, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова в поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков, в частности бывшего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одна из крупнейших в мире социальных сетей Facebook решила создать новую версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.