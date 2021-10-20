"Евросолидарность" с трибуны парламента поздравила заключенного генерала Павловского с днем рождения

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" с трибуны Верховной Рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского, заключенного по сфабрикованному делу, с днем рождения. Они призвали всех неравнодушных пойти на суд и взять его на поруки.

В частности, об этом заявила народный депутат, сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, сообщила пресс-служба политсилы. Она напомнила о заслугах генерала перед страной.

"Сегодня – день рождения политзаключенного генерала Игоря Павловского. Генерала, который руководил сектором М, защищая Мариуполь. Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, – дома, а те, кто защищали Украину, сегодня сидят в тюрьме", – заметила Геращенко.

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"Мы познакомились с генералом Павловским холодной осенью 2014 года. И он показал нам такие щупленький военные костюмы, которые шили на десантников во времена Януковича, воруя в армии даже на костюмах для десантников. А "Оффшор 95" тогда не платил налогов, а отплясывал перед Путиным и Януковичем. Кстати, корпорация "Рошен" заплатила с 2014 года 12 млрд гривен, в отличие от "Оффшора 95", – отметила Геращенко.

"Знаете, за что власть сегодня судит боевого генерала? За то, что тот посмел не только одеть и накормить украинскую армию. Когда Россия украла наш флот, он позволил себе купить украинские катера. Эти катера шли на военном параде в этом году", – отметила Геращенко.

"На одном из эфиров с Дэвидом Брауном, тогдашним волонтером, который возил в армию одежду, потому что там ничего не было, мы договорились вместе пойти к боевому генералу Павловскому. Дэвид, я думаю сегодня лучший день, вместе сходить проведать его. Можем взять с собой шоколад, потому что "Оффшор 95" ничего, кроме гнусных сериалов, для этой страны не выпускает", – обратилась Геращенко к Давиду Арахамии.

"А завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловскому и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", – отметила Геращенко.