'Евросолидарнисть' потребовала предусмотреть средства в бюджете на разработку отечественной вакцины от Covid-19

В партии "Европейская солидарность" требуют от правительства предусмотреть изменения в бюджете и выделить средства как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины от Covid-19.

"Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО и с участием лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии. Поскольку власть провалила закупку вакцины у ведущих мировых производителей, а эпидемиологи предупреждают, что препараты будут нужны в течение нескольких лет, в частности, и для повторной вакцинации, следует предусмотреть изменения в бюджете как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины, которую президент так же обещал", – говорится в сообщении на сайте партии "Европейская солидарность".

В пресс-службе "ЕС" отметили, что борьба с коронавирусом должна показать способность власти защитить свой народ.

"Борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией. Борьба с ковидом – это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ", – подытожили в "Европейской солидарности".