Европейский Конгресс Украинцев о деле против Порошенко: имеет признаки выборочного правосудия

Европейский Конгресс Украинцев выразил обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. В нем были замечены признаки выборочного правосудия.

Документ обнародовал глава Союза украинцев в Португалии, Региональный Вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев в странах Южной и Западной Европы Павел Садоха.

"Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", – говорится в заявлении.

В Европейском Конгрессе Украинцев уверены: в условиях высокой угрозы широкомасштабного вторжения России на территорию Украины подобные шаги со стороны властей приведут к расшатыванию ситуации внутри страны и к потере доверия к нашему государству со стороны цивилизованного мира.

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"Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому нужна консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества . Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", – подчеркивают в Европейском Конгрессе Украинцев.

Подписанты документа призвали все политические силы в Украине объединиться ради сохранения государства.

"Европейский Конгресс Украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, которая призывает власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", – говорится в заявлении.

Ранее воздержаться от политических преследований и выборочного правосудия по "делу Порошенко" призвали ряд посольств, в частности, Посольство США, Великобритании, Канады, Европейского Союза, депутаты Европейского Парламента. С аналогичным призывом выступили также иностранные и украинские политики, дипломаты, публичные деятели и организации. Против политических преследований Порошенко выступила Православная Церковь Украины.