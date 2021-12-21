Посольство США заявляет о политических мотивах по делу против Порошенко

Посольство США обнародовало заявление по делу против пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. В Посольстве США отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится на странице Посольства в твиттере.

Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс.