ПЦУ о подозрении в госизмене Порошенко: Мы разделяем беспокойство как в обществе, так и среди международных союзников

Украинская Православная Церковь выразила обеспокоенность из-за обвинений пятого президента Украины Петра Порошенко в госизмене. В церкви убеждены, что политические споры между властями и оппозицией должны оставаться в политической плоскости.

Об этом идет речь в заявлении Киевской Митрополии Православной Церкви Украины.

На протяжении многих лет, наша Церковь вместе с другими Церквами и религиозными организациями Украины последовательно поддерживали и продолжают поддерживать реформу правосудия. Одним из ключевых элементов этой реформы является неукоснительное соблюдение принципов независимости и справедливости правосудия на всех этапах его осуществления – от начала следствия до судебного приговора и его исполнения. Следствие и судебное разбирательство должны происходить без политического давления или влияния на них со стороны других ветвей и центров власти, как это определено Конституцией и законами Украины.

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К сожалению, на протяжении истории нашего государства не раз эти принципы были подвергнуты сомнению. Коррупция, "телефонное право", выборочное и политически мотивированное правосудие подрывали и продолжают подрывать авторитет Украины, общественное доверие к правоохранительной и судебной системе. Такие проявления зла стали одной из причин Революции Достоинства, когда украинский народ восстал против системной несправедливости и лжи со стороны тех, кто должен был стоять на страже закона и порядка. Все эти изъяны также становятся особенно опасными в условиях внешней гибридной агрессии против нашей страны.

Учитывая все это, мы разделяем беспокойство как в обществе, так и среди международных союзников и партнеров Украины по обвинению бывшего главы государства в измене. В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник скапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению всем, от кого зависит рассмотрение этого вопроса, следует быть особенно бдительными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений.

Убеждены, что политические споры между находящимися у власти и находящимися в оппозиции должны оставаться в политической плоскости, как это присуще демократическим европейским странам.

А с христианской точки зрения следует каждому не забывать слова Писания: "Как хотите, чтобы делали вам люди, так и вы поступайте им" (Лк. 6:31) и "Лжесвидетель не останется безнаказанным, и говорящий ложь не спасется" ( Притч. 19:5).