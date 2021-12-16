Европарламент проголосовал за отключение РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину: детали резолюции

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал руководящие институты Европейского Союза подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности речь идет об отключении страны от платежной системы SWIFT.

Документ поддержали 548 депутатов, против выступили 69, а 54 политика – воздержались, говорится в пресс-релизе на сайте ЕП. В резолюции сказано, что Европарламент осуждает наращивание военной мощи РФ возле Украины и призывает Кремль вывести силы и прекратить угрозы в сторону соседнего государства.

По мнению европейских политиков, наращивание военного потенциала страны-агрессора является в том числе инструментом для получения политических уступок от Запада за счет Украины. Депутаты также подчеркнули, что будущее Украины в НАТО будет определяться только странами-членами Североатлантического Альянса и украинским государством.

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О чем говорится в резолюции Европарламента:

Евросоюз должен предупредить Россию о высокой политической и экономической цене в случае новой агрессии против Украины. ЕС не должен ждать вторжения прежде, чем принимать меры.

Санкции должны касаться военных, участвующих в планировании возможного вторжения, ближайшего окружения и олигархов "в орбите президента России и их семей". Речь идет про замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение РФ из SWIFT, нарушение финансирования разведывательных служб страны.

ЕС должен предпринять шаги по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России за счет тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

"Северный поток-2" нельзя запускать независимо от его соответствия положениям Газовой директивы ЕС.

РФ должна принимать участие в переговорах в Нормандском формате относительно ситуации на Донбассе.

Отметим, что издание CNN со ссылкой на свои источники заявило, что Администрация президента США Джо Байдена не исключает отключение страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT. В то же время в Кремле назвали такие сообщения "информационной истерикой".

Напомним, американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg заявило, что Германия, Франция, Италия и Испания не хотят идти на введение санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Даже несмотря на то, что Кремль не подает никаких признаков отказа от наращивания войск возле украинской границы.