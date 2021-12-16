Европарламент проголосовал за отключение РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину: детали резолюции

Ольга Липич
Политика
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Европарламент проголосовал за отключение РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину: детали резолюции

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал руководящие институты Европейского Союза подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности речь идет об отключении страны от платежной системы SWIFT.

Документ поддержали 548 депутатов, против выступили 69, а 54 политика – воздержались, говорится в пресс-релизе на сайте ЕП. В резолюции сказано, что Европарламент осуждает наращивание военной мощи РФ возле Украины и призывает Кремль вывести силы и прекратить угрозы в сторону соседнего государства.

По мнению европейских политиков, наращивание военного потенциала страны-агрессора является в том числе инструментом для получения политических уступок от Запада за счет Украины. Депутаты также подчеркнули, что будущее Украины в НАТО будет определяться только странами-членами Североатлантического Альянса и украинским государством.

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Европарламент проголосовал за отключение РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину: детали резолюции

О чем говорится в резолюции Европарламента:

  • Евросоюз должен предупредить Россию о высокой политической и экономической цене в случае новой агрессии против Украины. ЕС не должен ждать вторжения прежде, чем принимать меры.

  • Санкции должны касаться военных, участвующих в планировании возможного вторжения, ближайшего окружения и олигархов "в орбите президента России и их семей". Речь идет про замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение РФ из SWIFT, нарушение финансирования разведывательных служб страны.

  • ЕС должен предпринять шаги по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России за счет тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

  • "Северный поток-2" нельзя запускать независимо от его соответствия положениям Газовой директивы ЕС.

  • РФ должна принимать участие в переговорах в Нормандском формате относительно ситуации на Донбассе.

Отметим, что издание CNN со ссылкой на свои источники заявило, что Администрация президента США Джо Байдена не исключает отключение страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT. В то же время в Кремле назвали такие сообщения "информационной истерикой".

Напомним, американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg заявило, что Германия, Франция, Италия и Испания не хотят идти на введение санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Даже несмотря на то, что Кремль не подает никаких признаков отказа от наращивания войск возле украинской границы.

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