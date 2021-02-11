Европарламент призвал запретить 'Миротворец': создатели базы напомнили, что Украина – щит Европы

Депутаты Европейского парламента (ЕП) попросили Украину прекратить работу сайта "Миротворец". По мнению Европейского Союза, он является экстремистским и разжигающим ненависть.

Об этом сказано в тексте резолюции о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, принятой ЕП.

В Европарламенте отмечают, что такие сайты, как "Миротворец", разжигают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств.

"Сожалеем о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях", – заявили в ЕП.

Эту поправку к резолюции предложил немецкий политик, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

В "Миротворце" поблагодарили Европарламент за осуждение агрессии России в Крыму и на Донбассе и поддержали продление санкций ЕС.

Прокомментировали они и просьбу о запрете данного сайта. Центр "Миротворец" заявил о том, что и в дальнейшем будет находить и публиковать данные о лицах, подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

К ним сайт относит пророссийских боевиков и их пособников, террористов, российских наемников и убийц, российских военных преступников, антиевропейских и антиукраинских пропагандистов, лиц, публично разжигающих межнациональную вражду, призывающих к войне и массовым убийствам, неонацистов, ксенофобов и экстремистов из стран ЕС.

"Коллектив Центра "Миротворец" никогда не предаст интересы Украины и Европы, будет и в дальнейшем стоять на страже государственного суверенитета Украины, отстаивать территориальную целостность нашего государства, защищать граждан Украины на своем участке фронта борьбы с российской агрессией, а также останется надежным щитом для всех стран Европейского континента от российской орды. Потому что "Миротворец" – это Украина, а Украина – это щит Европы", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент осудил аннексию Крыма Россией и оккупацию ею части Донбасса. Депутаты призвали РФ вывести свои войска с территории Украины и предупредили о возможном усилении санкций.