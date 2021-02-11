Европарламент в резолюции осудил РФ за агрессию и предупредил об усилении санкций

В среду, 10 февраля, Европейский парламент (ЕП) принял второй доклад об имплементации соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. Резолюцию поддержали 526 евродепутатов, 79 – были против, еще 71 – воздержался.

Европарламент осудил аннексию Крыма Россией и оккупацию ею части Донбасса, пишет Deutsche Welle. Депутаты призвали РФ вывести свои войска с территории Украины.

В ЕП подчеркнули, что ограничительные меры против России должны оставаться в силе, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность в международно признанных границах. Вместе с тем, страны ЕС должны быть готовы усилить санкции против РФ, если этого потребует ситуация.

Евродепутаты также считают, что ЕС должен будет предложить отправить на Донбасс гражданскую миссию. Она могла бы помочь в разминировании территорий, организации местных выборов и обеспечении доступа для гуманитарных организаций.

"Условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации", – отметили в Европарламенте.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания седьмого Совета Ассоциации Украина-ЕС заявил, что Евросоюз непоколебим в поддержке суверенитета Украины, передает "Интефакс-Украина". Также он напомнил, что ЕС не признает аннексию Крыма РФ.

"Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности", – сказал Боррель.

Он пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину в Нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе и в формате ОБСЕ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает на скорейшее подписание с ЕС соглашения о совместном авиационном пространстве и на прогресс по "промышленному безвизу".

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Европейского парламента оценили успехи в евроинтеграции Украины и озвучили главные проблемы, которые мешают нашей стране в этом процессе, – одной из главных названа коррупция.