Европарламент пригрозил ответить РФ на агрессию в Украине: могут отключить от SWIFT и остановить 'Северный поток-2'

В Европейском парламенте подготовили проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине, в котором содержится призыв к отключению РФ от SWIFT и остановке "Северного потока-2".

Соответствующий документ, который также предусматривает отказ от российских нефти и газа, внесен в Европарламент.

В резолюции сказано, что за нынешний уровень отношений между Россией и ЕС ответственна именно Москва. В ЕП призывают Кремль прекратить практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседним странам.

Еще одним пунктом проекта стало предложение ввести санкционный режим за коррупционные преступления и добавить в список российских олигархов.

Во время выступления глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия стремится к усилению конфронтации с Евросоюзом. Он призвал Брюссель быть готовым к осложнениям отношений с Москвой.

Резолюцию должны принять в четверг, 29 апреля, по итогам пленарной сессии.

Напомним, что инициатором документа выступила крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии. Кроме наращивания российской армии у границ Украины, причинами был назван конфликт РФ и Чехии из-за взрывов складов боеприпасов в Врбетице, а также дело осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов назвал объявление России о развертывании возле украинских границ 20-й мотострелковой дивизии – свидетельством подготовки к новому витку напряженности.