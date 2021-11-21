Европарламент и ООН могут использовать расследование по 'вагнергейту' против России, – Доброхотов

Главный редактор издания Insider Роман Доброхотов сообщил, что Европейский парламент и ООН обратились в Bellingcat с просьбой предоставить материалы по расследованию по делу "вагнеровцев" как прямое доказательство участия РФ в войне на Донбассе.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .

"На мой взгляд, согласно тому, как была организована спецоперация по задержанию боевиков ПИК Вагнера, со 100% вероятностью самолет с боевиками должен быть посажен в Киеве".

Дело в том, что согласно плану на посадку самолета, который уже находился бы над территорией Украины, было выделено около 20 минут. К тому же если бы диспетчер сообщил о принудительной посадке, вероятность того, что экипаж самолета отказался бы выполнять приказ равный нулю. Тем более, настолько мне известно, экипаж был проинформирован", - подчеркнул журналист.

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Доброхотов отметил, что спецоперация по "вагнеровцам" стала очень важной, поскольку в период подготовки к ней было собрано немало доказательств прямой российской агрессии против Украины. Он добавил, что после публикации расследования Belligcat, к ним обратились международные организации с просьбой предоставить материалы в качестве доказательства участия РФ войны на Донбассе.

"После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства .И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе", - добавил Доброхотов.