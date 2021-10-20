Еврейская конфедерация Украины призвала расследовать инцидент с использованием антисемитского лозунга

На Марше Нации в Киеве 14 октября один из участников призвал "быть Украине без проклятых жидов и москалей". Антисемитский лозунг возмутил представителей Еврейской конфедерации страны, которые обратилась по этому поводу в полицию и Минобороны.

Фраза якобы принадлежит грузинскому экс-общественному деятелю Кахаберу Кардаве, который при этом был одет в форму украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Еврейской конфедерации Украины (ЕКУ).

"Считаем, что подобного рода правонарушение подпадает под действие Закона о предотвращении и противодействии антисемитизму, принятого Верховной Радой. Международно признанное определение антисемитизма, принятое Украиной, дает правоохранительным органам основание признать публичное высказывание Кардавы разжигающим межнациональную ненависть и привлечь правонарушителя к ответственности в соответствии с законом", – говорится в заявлении.

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В ЕКУ подчеркнули, что слова Кардавы прозвучали в период сразу после выхода статьи бывшего президента России Дмитрия Медведева. Напомним, что в ней он затронул происхождение украинского лидера Владимира Зеленского, намекнув: "нынешний президент этой измученной страны – человек определенных этнических корней".

Представители Еврейской конфедерации Украины призвали политиков и общественных деятелей не прибегать в своих высказываниях к антисемитской и ксенофобской риторике. Ведь она, напомнили они, может быть использована как инструмент влияния на общественные настроения.

"Решительно выступаем за пресечение любых проявлений антисемитизма и ненависти к представителям других национальностей, населяющих Украину", – подытожили в ЕКУ.

Что произошло на мероприятии в Киеве

Марш Нации в столице прошел на День защитника Украины 14 октября. Еще во время подготовки один из его участников выкрикнул фразу: "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей", что попало на камеры.

В Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) было опубликовано соответствующее видео. По нему понятно, что слова прозвучали из уст мужчины, одетого в форму Вооруженных сил Украины нового образца.

В ОЕОУ предупредили, что собираются обратится по этому поводу в Найполицию Киева, чтобы правоохранители начали расследование правонарушения по ст. 161 УК Украины.

"Так как высказывание является проявлением антисемитизма. Также мы направим обращение в Министерство обороны", – пояснили в организации.

Позже там идентифицировали личность человека, который произнес лозунг. По их данным, это бывший грузинский общественный деятель Кахабер Кардава.

"Надеемся, что это упростит работу правоохранительным органам и Министерству обороны по привлечению Кардавы к ответственности", – добавили в публикации ОЕОУ.

Досье: Кахабер Кардава Эльвардович значится членом наблюдательного совета международной ассоциации "Институт Национальной Политики". Грузинский общественный деятель, выступал в Грузии против российского влияния на страну. Офицер грузинских Вооруженных сил, принимал участие в трех вооруженных конфликтах. Имеет юридическое образование, 8 лет работал в адвокатуре. В 2014-м приехал в Украину защищать ее целостность в рядах ВСУ. Награжден украинскими властями государственными наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, основным организатором Марша Нации в столице, на который пришло более 20 тысяч участников, стал Национальный корпус. Также к мероприятию присоединились представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и другие ветеранские, националистические организации.