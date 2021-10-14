Националисты провели масштабный Марш Нации в столице

В столице состоялся Марш Нации, на который националисты вывели более 20 тысяч участников. Основным организатором стал Национальный Корпус, к маршу также присоединилась ВО "Свобода", Правый сектор и другие ветеранские и националистические организации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса. Начало по традиции стартовало в 12:00 от памятника Тарасу Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После этого колонна направилась на Майдан. Марш завершился митингом и требованиями к президенту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня, в праздничный день, мы хотели бы радоваться освобождению наших земель и их развитию. Но с нынешней властью мы никогда до этого не дойдем. Мы видим действия предательской власти, которая по абсурдным и сфабрикованным делам обвиняет ветеранов российско-украинской войны, уволняет боевых генералов и офицеров. Если власть выбрала нас врагами, пусть знают – мы умеем воевать!" – заявил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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Он озвучил требования к Зеленскому, в частности принятие закона о коллаборационистах и прекращение преследований ветеранов российско-украинской войны.

Напомним, 14 октября в Украине отметили День защитников суверенитета и независимости родной страны от российской оккупации.