В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму в Украине: что предусматривает

В Украине собираются ввести уголовную ответственность за проявления антисемитизма (нетерпимость к евреям). Это предусмотрено соответствующим законопроектом, который 22 сентября приняли депутаты Верховной Рады.

Закон №5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" инициировала группа парламентариев во главе со "слугой народа" Максимом Бужанским. На заседании ВРУ в среду за документ во втором чтении проголосовали 283 нардепа (поименное голосование).

Под антисемитизмом депутаты понимают определенное восприятие евреев, которое выражается как ненависть к ним. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или неевреев и/или их собственность, учреждения, религиозные места еврейской общины.

Видео дня

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

возражения в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывания ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

проявление антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

призывы к антисемитизму.

Человек, получивший моральный и материальный ущерб в результате антисемитизма или его проявлений, имеет право на возмещение в определенном украинским законодательством порядке.

В то же время к лицам, которые будут признаны виновными в нарушении требований соответствующего закона, будет применяться гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая антисемитизм приравнивает к терроризму. В Израиле заявили, что приветствуют такой шаг.