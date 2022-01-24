'Это недопустимо': европейские депутаты и конгрессмены США заявили о риске оккупации Россией Беларуси

Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США сделали совместное заявление касательно ввода российских войск в Беларусь. Они назвали это риском предстоящей оккупации страны.

Введение войск Кремля в Беларусь также ставит под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующий документ.

Кроме того, парламентарии призвали поднять этот вопрос во время диалога между США, ЕС и Российской Федерацией.

"Москва использует Беларусь в своих целях, а помогает ей в этом нелегитимный президент Лукашенко. Это совершенно недопустимо! Призываем международное сообщество отреагировать на такие дерзкие действия", — добавил Гончаренко.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Российская Федерация начала перебрасывать своих военных в Беларусь. Это происходит в рамках так называемой "проверки сил реагирования Союзного государства".

21 января Российская Федерация с Дальнего Востока отправила в соседнюю Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". А также один дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 12 истребителей Су-35.

Напомним, что в Государственном департаменте США не исключают возможность вторжения России в Украину с территории Беларуси. Об этом может свидетельствовать передвижении российских войск в сторону страны-союзника, якобы под эгидой регулярных совместных военных учений, именно в период высокой напряженности в регионе.