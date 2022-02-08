Дания повышает боеготовность своих войск для поддержки НАТО из-за риска агрессии РФ

Дания привела свои вооруженные силы в повышенную боеготовность. Так, в городе Слагельсе соберут 700 солдат из датского боевого батальона, а на острове Борнхольм готовятся разместить два истребителя F-16.

Об этом пишет DR со ссылкой на Минобороны страны. Правительство приняло решение оттачивать готовность ВС как реакцию на "неприемлемое военное давление России на Украину".

Это означает, в том числе, что готовность датского боевого батальона, который зарезервирован на случай непредвиденных обстоятельств в НАТО, будет повышена до 1-5 дней.

Для дислокации батальона в Слагельсе будут отстроены необходимые склады. Постоянная численность составит около 700 солдат.

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В то же время вооруженные силы усилят национальную готовность к отражению, разместив на Борнхольме два истребителя F-16, если это будет сочтено "оперативно необходимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создали "воздушный мост" для доставки военной помощи Украине. Благодаря ему они поставляют оружие и боеприпасы, которые Киев запросил, чтобы предотвратить возможное вторжение РФ.