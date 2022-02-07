Страны НАТО создали 'воздушный мост' для поставок вооружения в Украину – WSJ

США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создали "воздушный мост" для доставки военной помощи Украине. Благодаря ему они поставляют оружие и боеприпасы, которые Киев запросил, чтобы предотвратить возможное вторжение РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Если до нынешней эскалации Турция и США были единственными странами, готовыми рисковать гневом Москвы, поставляя оружие Украине, то теперь к процессу подключились и другие партнеры.

Восемь американских грузовых самолетов уже прибыли в Киев с 22 января после того, как президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов, и в ближайшие дни запланирована дополнительная помощь. Члены Организации Североатлантического договора, в том числе Великобритания и страны Балтии, также отправили самолеты с оружием, а Польша и Чехия должны сделать это в ближайшее время.

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У Москвы огромные преимущества в воздухе, на море, в артиллерии, ракетах и ​​живой силе, которые вряд ли будут исчерпаны последними западными поставками. Тем не менее официальные лица в нескольких странах заявили, что их согласованные усилия по оказанию военной помощи свидетельствуют о решимости Запада и усложняют затраты Кремля и варианты вторжения России.

На данный момент американские поставки включают боеприпасы для стрелкового оружия, минометы и артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты, противобункерные ракеты, гранатометы, костюмы для обезвреживания боеприпасов и помповые ружья Mossberg 500.

Великобритания поставила тысячи противотанковых ракет, а прибалтийские государства Латвия и Литва отправили зенитные ракеты американского производства Stinger.

В общем с 22 января США отправили в Украину около 650 тонн оружия и снаряжения.

"Эти поставки продолжаются. США идентифицируют дополнительное оборудование, хранящееся на инвентаре Министерства обороны", — сказал представитель Пентагона.

В прошлом месяце администрация США проинформировала Конгресс о том, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовались в Афганистане. Официальный представитель США заявил, что администрация ожидает завершения процессов утверждения.

Вопрос поставки летального оружия Украине стоит на повестке с момента оккупации Крыма в 2014 году и вторжения на Донбасс. Нынешнее наращивание российской военной мощи побудило многие правительства изменить политику предоставления такой помощи. Но другие, особенно те, у кого есть значительные торговые и энергетические связи с Россией, отказались, чем вызвали возмущение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Бундестаге назвали причину, почему Германия отказалась поставлять оружие в Украину. Там отметили, что Германия не обязана поставлять оружие нашей стране, пока продолжаются активные дипломатические усилия по урегулированию кризиса. В случае если вторжение действительно начнется, ФРГ готова рассмотреть "все варианты";