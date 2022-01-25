"Это часть большой игры": Кулеба объяснил, почему в РФ заговорили о "признании" "ЛДНР"

Решение Совета Госдумы России по рассмотрению вопроса "признания" "Л/ДНР" является "частью большой игры". Оно должно стать "шпилькой" в минские договоренности, призванной дестабилизировать ситуацию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV. При этом, по его словам, на данный момент Украина не видит серьезных намерений России "признавать" "республики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Глава МИДа подчеркнул, что если это все же произойдет, то РФ автоматически выйдет из Минских договоренностей.

Напомним: инициативу о "признании" "Л/ДНР" "независимыми государствами" внесли депутаты КПРФ. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет намерен провести консультации с руководителями фракций по этому вопросу. Основной причиной якобы являются планы НАТО "оккупировать Украину", в связи с чем Россия должна защитить своих граждан и "соотечественников", проживающих на оккупированных территориях нашей страны.

Обращение депутатов Госдумы РФ к главе Кремля Владимиру Путину планируют рассмотреть в феврале 2022 года. В рамках процедуры планируется провести переговоры с главарями "республик" для "создания правовой основы межгосударственных отношений".

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