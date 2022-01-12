Эстония передаст Украине высокомобильный полевой госпиталь: можно установить за час

Эстония намерена передать в Украину самый современный полевой госпиталь, который можно установить и собрать за час. Также страна предоставит Киеву вооружение.

Об этом заявил посол Эстонии Каимо Кууск, сообщает "24 Канал". Он объяснил, что госпиталь их производства, которое финансирует Германия, будет использоваться для нужд Вооруженных сил Украины на востоке стране. При этом украинские военные медики пройдут обучение пользованию современной установкой.

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Кроме того, как стало известно ранее, наша страна может получить радиолокационные системы и некоторое морское оборудование в рамках военной помощи США, которую администрация президента Джо Байдена "без лишнего шума" санкционировала в конце декабря 2021 года. При этом когда будут осуществлены первые поставки – на данный момент неизвестно.

Литва также увеличила военную помощь Украине, которая предусматривает больше инструкторов, закупку оборудования для военных и их лечение в стране. Соответствующий план был утвержден 10 января. В стране заверили, что намерены и в дальнейшем поддерживать Украину.

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что сейчас готовится постановление правительства о передаче тепловизоров для нужд ВСУ в ближайшее время.

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