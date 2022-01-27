Есть четыре фактора: Кулеба рассказал о противодействии агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания агрессии России. Если будет достигнут успех по всем пунктам, то это не позволить президенту РФ Владимиру Путину разрушить безопасность Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кулеба заявил во время визита в Копенгаген на пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом. По его словам, первый фактор – это скоординированные и последовательные месседжи России о том, что ее потенциальное вторжение в Украину будет встречено очень жестким политическим и экономическим сопротивлением со стороны западных партнеров.

Второй фактор – это подготовка максимальных экономических санкций против РФ.

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"Мы слышали много важных и вдохновляющих месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России. Конечно, это вдохновляет Путина, и он может прийти к выводу, что санкции, с которыми он может столкнуться, фактически окажутся терпимыми", – отметил глава МИД.

В Украине надеются, что будет разработан очень сильный и последовательный пакет антироссийских экономических мер, который будет лучше всего служить целям сдерживания Москвы.

Третьим элементом, по мнению Кулебы, будет укрепление сотрудничества Запада с Украиной в военной и оборонной сфере.

"Каждая страна может что-то сделать при наличии политической воли", – подчеркнул он, выразив благодарность властям Дании за поддержку.

Четвертым фактором министр назвал поддержку экономической и финансовой стабильности Украины, которую пытается подорвать российская власть.

"Мы не можем позволить России добиться успеха в этом", – уверен Кулеба.

По его словам, сейчас США и другие страны рассматривают различные варианты помощи Украине для стабилизации экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз готов ввести "невиданные ранее" экономические санкции, если Россия нападет на Украину. Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, нет никаких сомнений, что союз будет реагировать в случае эскалации конфликта.

В свою очередь, американские власти анализируют, какой ущерб Россия может нанести Западу, к примеру, остановив экспорт нефти и газа, если Штаты отключат страну от SWIFT. Правительство США ищет инструменты, с помощью которых можно нанести ущерб российской экономики.

Среди прочего взвешиваются санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.

Кроме того, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Таким образом РФ не сможет брать кредиты за границей.