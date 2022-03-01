ЕСПЧ вынес решение по России из-за бомбежки мирных украинцев

Европейский суд по правам человека приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Подчеркивается, что действия российских военных создают реальную и постоянную угрозу мирным жителям и являются серьезным правовым нарушением.

О соответствующем решении ЕСПЧ 1 марта сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко. Информацию он распространил на личном Telegram-канале.

Издание УП также опубликовало фрагменты текста документа, принятого судом:

"Суд принимает во внимание текущие военные действия, которые начались 24 февраля 2022 года в разных частях Украины, и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу, серьезные нарушения конвенционных прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции".

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Кроме того, в ЕСПЧ призвали РФ немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений и аварийно-спасательных служб "в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории".

Напомним, Европейский суд по правам человека – это международный судебный орган, созданный в 1959 году и расположенный в Страсбурге (Франция). Его юрисдикция распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Приказ ЕСПЧ является обязательным для исполнения.

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