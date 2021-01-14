ЄСПЛ частково визнав скаргу України проти Росії щодо Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав частково прийнятною скаргу України проти Російської Федерації щодо порушення прав людини у окупованому Криму.

Таке рішення було ухвалено на слуханнях у справі "Україна проти Росії" 14 січня, повідомляє "Європейська правда". Водночас суд постановив, що в цій справі він не був покликаний вирішувати, чи був прийом півострова, відповідно до російського законодавства до складу РФ, законним із точки зору міжнародного права.

Хоча скаргу визнано частково, більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнано прийнятними для розгляду по суті.

Зокрема, будуть розглянуті звинувачення щодо:

неналежного нерозслідування РФ вбивств;

практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;

переслідування неросійськомовних ЗМІ та обмеження освіти іншими мовами, ніж російська;

залякування і переслідування релігійних лідерів;

автоматичного надання російського громадянства;

обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.

Водночас суд відхилив як неаргументовані тільки звинувачення України щодо того, що країна-агресор після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".

Окремо ЄСПЛ підкреслив той факт, що РФ здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до здійснення незаконної анексії окупованого нею півострова.

На підставі ухваленого рішення ЄСПЛ має розглянути по суті всі пункти звинувачень України щодо РФ.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це першою проміжною перемогою у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини.

"Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні.

Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не "референдуму" та "мирного волевиявлення". ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму" – гарний юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми декому згадаємо", – написав він у Facebook.

Про позитивне перше перше рішення у справі "Україна проти Росії" повідомив також урядовий уповноважений у питаннях ЄСПЛ Іван Ліщина на сторінці Facebook.

"Перш ніж розглядати твердження про адміністративну практику, він повинен був розглянути, чи володіє Росія "юрисдикцією" за змістом статті 1 Конвенції над Кримом з 27 лютого 2014 року і, отже, чи має вона компетенцію розглядати скаргу. Суд встановив, що факти, які оскаржив уряд України, дійсно підпадають під "юрисдикцію" Росії на підставі фактичного контролю, який вона здійснювала над Кримом на цю дату. Під час ухвалення цього рішення він взяв до уваги, зокрема, розмір і чисельність збільшення російської військової присутності в Криму з січня по березень 2014 року без згоди української влади або будь-яких доказів того, що існувала загроза розміщеним там російським військам", – написав Ліщина.

Він підкреслив, що ЄСПЛ також визнав версію уряду України послідовною протягом усього судового розгляду – там надали детальну й конкретну інформацію, підкріплену достатніми даними, щоб довести, що російські війська "не були пасивними спостерігачами, а брали активну участь у передбачуваних подіях".

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