'Если вы хотите, чтобы ваши дети были живы': Ляшко призвал белорусов не участвовать в войне против Украины. Видео

Украинский политик Олег Ляшко призвал белорусов не позволить Лукашенко и Путину втянуть Беларусь в войну с Украиной. В противном случае "в каждый белорусский дом придут похоронки".

Об этом Ляшко сказал в видеообращении к белорусам.

Он напомнил, что сейчас Путин и Лукашенко придумывают провокации, которые оправдывали бы, на их взгляд, присоединение Беларуси к Кремлю в войне с Украиной. Одна такая провокация - обстрел белорусского села из российских самолетов - была проведена вчера, 11 марта.

"Два фашистских диктатора, Путин и Лукашенко, не придумывая ничего нового, сделали все в лучших традициях Гебельса и Гитлера. Российские самолеты с территории Украины обстреляли территорию Беларуси — и это повод для того, чтобы Беларусь вступила в войну", - сказал Ляшко.

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Он призвал белорусов не разрешить проливаться в Украине крови их сыновей.

"Братья! Хочу вам сообщить, что за 15 дней войны в Украине погибло более 13 тысяч российских фашистов. В России людей не считают. Их там вообще не считают за людей. Как говорил один советский маршал: бабы еще нарожают. Возможно, в Беларуси вы своих детей цените, любите, и не хотите, чтобы они погибали в Украине. Ради Лукашенко, ради Путина, ради вымышленной борьбы с нацизмом, фашизмом и т.д.. Настоящий фашизм сегодня в Кремле. И у вас, в Президентском дворце в Минске. Сегодня вас, белорусов, втягивают в войну на украинской территории. Никогда вам этого не простят, никогда. Если вы позволите Лукашенко втянуть Беларусь в войну - сотни лет вы будете прокляты за это", - сказал Ляшко.

Он отметил: из-за молчания белорусского народа на территории Беларуси уже фактически открыт второй фронт против Украины. Ведь именно через белорусские земли рашисты стягивают в Украину живую силу, технику и оружие, которые потом уничтожают украинские города и убивают мирных украинцев.

"Фактически у вас уже открыли второй фронт против Украины. Потому что если бы россияне не поставляли технику и оружие через белорусскую границу, через Чернобыль и через Припять в Украину – у нас бы не стояли войска в 20 км от Киева. У нас бы были целы Буча, Гостомель, Ирпень и многие другие населенные пункты. Кровь украинских людей — уже на ваших руках, белорусы! Из-за политики Лукашенко и вашего молчания вы стали сообщниками Путина", - подчеркнул Ляшко.

Он призвал белорусов остановить Лукашенко от отправки белорусской армии в Украину. Потому что последствия этого граждане Беларуси очень быстро почувствуют на себе.

"Вы хотите, чтобы ваши сыновья пали здесь, на украинской земле? Приходите. Они здесь лягут. А если вы хотите, чтобы они были живы и радовали своих детей, своих родителей — вставайте и выносите вашего усатого таракана. Иначе в каждую беларусскую хату придут похоронки", - подчеркнул Ляшко.

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