Самолеты РФ атаковали Беларусь с воздушного пространства Украины

Российские оккупанты атаковали беларусский населенный пункт Копани. Эта провокация может стать поводом для втягивания войск Беларуси в войну против Украины.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе командования Воздушными силами Украины. Там отметили, что сегодня в 14:30 два самолета РФ нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве нашей страны.

"Сегодня в 14.30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городище и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом", – сказано в сообщении.

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Также в командовании добавили, что есть информация об обстреле беларусских н.п. Бухличи и Верхний Теребежов.

На провокацию отреагировали в СБУ. Там подчеркнули, что украинские силы не собираются атаковать никакие точки в Беларуси.

Вот место на карте, куда российские самолеты сбросили бомбы на территории Беларуси.

Кроме того, украинские пограничники сделали фото российских бомб – они упали на украинской территории возле границы с Беларусью.

Напомним, ранее американское издание CNN сообщило, что российские оккупанты используют территорию Беларуси в качестве плацдарма для вылетов авиации, которая бомбит украинские города и жилые дома в них. За один день взлетали до 20 самолетов.

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