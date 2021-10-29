Несправедливый суд – это основа всех наших проблем. Украинцы уверены, что справедливости и верховенства права в судах можно не искать. Это знание мы обрели на практике, сталкиваясь с примерами того, когда судьи принимают решения в интересах того, кто заплатил или позвонил им.

И таких примеров огромное множество.

Таким образом украинские судьи обеспечивают себе безбедную жизнь, но убивают веру граждан в честный и справедливый суд.

А с судьями у нас беда. Но кто поверит, что наши судьи, понимая незаконность и несправедливость своих решений, выносят их просто так, а не будучи мотивированным или без давления из ОП? Поэтому нужно не только с судами разбираться, но с той нечистью, что деньги дает. Я, как политик и гражданин, понимаю, что суд и полиция это основа государства. Основа соблюдения закона. И если законы не соблюдаются, а справедливый суд отсутствует, то это ведет к ослаблению власти и краху государства.

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Это происходит не сразу, но финал легко спрогнозировать. Если ситуация с судами не поменяется, то мы увидим не только крах системы, но можем потерять государственность, чего я точно не хочу. Я понимаю насколько суды важны для государства. Понимаю и то, что важны именно независимые суды, которым не могут дать команду из Офиса президента.

А для этого необходимо, чтоб судьи были не на крючке у правоохранительных органов или у олигархов. Первые, получают нужный власти результат через шантаж и угрозы, а вторые держат судей на финансовом крючке, банально покупая решения.

И этот порочный круг необходимо разорвать. Иначе беззаконие приведет к бесправию и повторению сценария столетней давности.

Судам должны доверять, а это возможно лишь при вынесении ими решений основанных на верховенстве права, а не на телефонном праве, личных симпатиях или банках с долларами .

В иудаизме считается, что со времен Ноя человечеству даны семь основных законов, которые люди должны выполнять.

1.Запрет идолопоклонства — вера в единого Бога.

2.Запрет богохульства — почитание Бога.

3.Запрет убийства — уважение к человеческой жизни.

4.Запрет прелюбодеяния — уважение к семье.

5.Запрет воровства — уважение к имуществу ближнего.

6.Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного — уважение к живым существам.

7.Обязанность создать справедливую судебную систему.

Седьмым пунктом идет справедливый суд. Понимаете? И можно рассказывать, что угодно, но в Израиле министра, превысившего скорость – штрафуют и лишают прав, а при малейшем подозрении в коррупции – открывают дело по премьеру и президенту. И если удаётся доказать их вину, то они садятся в тюрьму.

И таких примеров в Израиле множество.

А у нас депутата Трухина, близкого к Зеленскому, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, пытается спасти вся система. У нас судьи оправдывают судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко, которого поймали пьяным за рулём.

О каком доверии к судам и о каком верховенстве права может идти речь, если Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык выговором и лишением премии на месяц за то, что она систематически затягивала рассмотрение дел относительно вождения в пьяном виде и закрывала производства из-за истечения сроков. Выговор и лишение премии? Да это же круговая порука!

Потому мы живем так, а Израиль иначе. Если нет честного и справедливого суда, то это катастрофа для государства. Именно доверие граждан к судам лежит в основе государства. Поэтому судьи в Израиле уважаемы и их решениям подчиняются, а у нас они презираемы и их решениям не доверяют. А иногда и игнорируют. Суд в Украине давно уже утратил доверие у граждан и ничего не делает для его восстановления.

И если государство не готово изменить эту позорную ситуацию, то граждане изменят само государство. А оно, в современных условиях и в данной ситуации, может этого просто не пережить. И то, что происходит сейчас – это не тревожные колокольчики, а набат к которому надо прислушаться.

А времени для исправления все меньше и меньше. Потому что если не работают суды, то граждане реализуют свой запрос на справедливость в той форме, которую считают наиболее приемлемой для себя. Подозреваю, что эта форма может быть близка к суду Линча.

Это будет не только маркером краха государства, но и той ситуацией, когда пьяный нардеп или судья не смогут откупиться или решить все по звонку.

Не уверен, что такого развития ситуации хотят все те, кто сегодня толкают Украину к такому пути. Но нарушая законы и избегая наказания из-за своего положения, они делают максимум для реализации именно этого сценария.