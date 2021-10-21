Если в стране-агрессоре с таким упорством и размахом сыплют обвинениями в адрес украинского руководства – значит, санкции, направленные против ее деятелей и ключевых компаний, достигли своей цели.

К тому же Россия далеко не в первый раз использует такие известные тактические приемы информационной войны, как перекручивание фактов, или ложное объяснение, нужный контекст, частичное замалчивание, ложные аргументы и прочие, которые видны невооруженным глазом в нападках на Зеленского, Данилова и Шевченко.

Анатолий Данилов действительно лоббировал вопрос о введении санкций против против председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. А также против конечного бенефициара "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Однако в российских публикациях не упоминается или упоминается очень вскользь, что Чемезов входит в ближайшее окружение Путина, раньше он возглавлял "Рособоронэкспорт" и является членом бюро Высшего совета путинской партии "Единая Россия". А возглавляемая им госкорпорация "Ростех" занимается производством высокотехнологического оружия.

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"Ростех" является одним из акционеров "Ависмы" (25%+1 акция). Которая, кстати, поставляет титан не только для Boeing, но и для Airbus, и вообще по всему миру. Так же, как и производители титана из Японии и Китая.

"ВСМПО-Ависма" производит продукцию военного назначения. В связи с чем вполне обоснованно попало под украинские санкции. Вместе со своим руководителем Шелковым. Кстати, как и Дмитрий Фирташ и его титановый бизнес, на которых также были наложены санкции за поставки сырья на российские военные предприятия.

Руководитель НБУ Кирилл Шевченко впал в немилость у россиян из-за своей активной позиции относительно деятельности российских банков на территории Украины. Именно по настоянию Шевченко 24 июня СНБО продлило на 3 года санкции против 55 российских банков и платежных систем, в частности тех, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. В отношении этих банковских учреждений были применены блокирование активов, запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь и гарантии, а также запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг и приобретать ценные бумаги на территории Украины.

Но есть еще одно"прегрешение" Кирилла Шевченко, о котором российские СМИ "почему-то" не упоминают. Именно глава НБУ обнаружил счета оппозиционных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Он же инициировал арест этих счетов и сделал невозможным любе перечисление денег с них.

В начале сентября, когда Печерский суд готов был отпустить Медведчука под залог в миллиард гривен, тот не смог внести нужную сумму и уйти от правосудия только из-за ареста его счетов.

Но главной причиной информационной атаки на Зеленского, Данилова и Шевченко с высокой долей вероятности все же можно назвать "украинского друга Путина" - Медведчука и его соратника Тараса Козака. Грубо говоря, это месть России за то, что Украина все же смогла добраться до них и помешать этим "агентам Кремля" безнаказанно действовать на своей территории.

В пользу этой версии красноречиво говорит, например, тот факт, что российские СМИ в унисон называют Медведчука "главным политическим оппонентом" Зеленского (этот месседж, кстати, Кремль тиражирует не впервые, хотя Медведчук даже не участвовал в президентских выборах, а его ставленник Юрий Бойко оказался лишь на 4-м месте с 11% голосов). А в качестве доказательств "передела собственности" Зеленским российские СМИ дружно апеллируют к закрытым каналам Козака.

Кстати, в настоящее время россияне нервничают также из-за того, что НБУ и лично Шевченко планируют реанимировать практически "мертвый" "Проминвестбанк" ("ПИБ") - дочерний банк российской корпорации "ВЭБ" ("Внешэкономбанк"). В НБУ сейчас пытаются изобрести способ продать активы "ПИБ" "Ощадбанку". И не исключено, что для этого "ПИБ" сперва придется вывести из-под санкций.

Так что есть большая вероятность того, что в скором времени Россия разыграет очередную серию информационной кампании против Шевченко. Для этого могут быть использованы разные поводы.

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