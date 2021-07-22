До всього цього обговорення останніх подій довкола "Північного потоку-2" є одна, як мені здається, доречна цитата четвертої прем‘єр-міністерки держави Ізраїль Голди Меїр:

"Світ жорстокий, егоїстичний і грубий. Страждань малих націй він не помічає. Навіть найосвіченіші уряди, демократії, очолювані порядними людьми, що представляють порядних людей, не надто схильні тепер думати про проблему справедливості в міжнародних відносинах. Тепер, коли великі народи здатні схилитися перед шантажистами, а рішення приймаються в залежності від політики великих держав, ми не завжди можемо приймати їх поради і тому повинні мати сміливість дивитися на речі реально і діяти так, як нам підказує інстинкт самозбереження.

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Тим, хто запитує "А що буде потім?" - у мене тільки одна відповідь: я вірю, що у нас буде мир з сусідами, але я впевнена, що ніхто не захоче укласти мир із слабким Ізраїлем. Якщо Ізраїль не буде сильним, миру не буде".

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