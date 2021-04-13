США и Украина обсудили совместные действия для сдерживания эскалации РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, обсудив, кроме прочего, шаги для сдерживания агрессивных действий России.

Это произошло 13 апреля во время рабочего визита главы МИД в Брюссель (Бельгия). Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Главы украинской и американской дипломатии провели детальное обсуждение всех аспектов российской эскалации, которая длится на временно оккупированных территориях Украины, вдоль российско-украинской границы и в информационном пространстве", – сказано в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что РФ стягивает войска "не просто к границе с Украиной, а по сути, к границе демократического мира"

"За ней, на тысячи километров к северу и востоку, демократии нет. По сути, Украина уже более семи лет защищает и себя, и демократический мир от агрессии авторитарной России", – сказал министр.

Госсекретарь США в свою очередь заверил, что Штаты "продолжают стойко стоять" на стороне Украины в ее противодействии российской агрессии и борьбе за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

О чем шла речь на встрече:

совместные усилия для сдерживания Москвы от дальнейшей эскалации и "любых военных авантюр", как сообщили в пресс-службе МИД Украины;

ряд практических шагов в этом направлении;

пути углубления военно-политического сотрудничества, расширения стратегического партнерства Украины и Америки;

более активное привлечение Соединенных Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта;

дальнейшие внутренние трансформации Украины, необходимые для вступления в НАТО.

Кулеба и Блинкен согласились, что Москва должна немедленно прекратить провокации, снизить напряжение на границе и подтвердить преданность режима прекращения огня на востоке Украины.

"Государственный секретарь особо отметил мудрость и взвешенность Украины в сложившейся ситуации", – сказано в сообщении.

Блинкен и Кулеба mfa.gov.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL: