США та Україна обговорили спільні дії для стримування ескалації РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши, крім іншого, кроки для стримування агресивних дій Росії.

Це сталося 13 квітня під час робочого візиту глави МЗС до Брюсселя (Бельгія). Про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Глави української та американської дипломатії провели детальне обговорення всіх аспектів російської ескалації, яка триває на тимчасово окупованих територіях України, уздовж російсько-українського кордону та в інформаційному просторі", – вказано в повідомленні.

Кулеба підкреслив, що РФ стягує війська "не просто до кордону з Україною, а по суті до кордону демократичного світу".

"За ним, на тисячі кілометрів на північ і схід, демократії немає. По суті, Україна вже більше ніж сім років захищає і себе, і демократичний світ від агресії авторитарної Росії", – сказав міністр.

Держсекретар США зі свого боку запевнив, що Штати "продовжують стійко стояти" на боці України в її протидії російській агресії та боротьбі за відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності.

Про що йшлося на зустрічі:

спільні зусилля для стримування Москви від подальшої ескалації і "будь-яких військових авантюр", як повідомили в пресслужбі МЗС України;

низка практичних кроків у цьому напрямі;

шляхи поглиблення військово-політичного співробітництва, розширення стратегічного партнерства України та Америки;

більш активне залучення Сполучених Штатів у процес політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

подальші внутрішні трансформації України, необхідні для вступу до НАТО.

Кулеба та Блінкен погодилися, що Москва повинна негайно припинити провокації, знизити напругу на кордоні й підтвердити відданість режиму припинення вогню на сході України.

"Державний секретар особливо відзначив мудрість і виваженість України в ситуації, що склалася", – ідеться в повідомленні.

Блінкен і Кулеба mfa.gov.ua

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