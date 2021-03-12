Юристы – о голосовании за 'Харьковские соглашения': госизмена может заключаться в осознанной подрывной деятельности

Государственная измена парламентария может заключаться в том, что голосуя, он осознает осуществление им подрывной деятельности. Если это доказано следствием, то тогда можно говорить, что такие действия народного избранника могут быть составом определенного преступления.

Об этом рассказал OBOZREVATEL юрист и специалист по конституционному праву Богдан Бондаренко, комментируя решение СНБО поручить СБУ выяснить, было ли государственной изменой голосование парламентариев в 2010 году за продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму (ратификация так называемых Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года).

"Если же говорить о государственной измене, то она может заключаться в том, что субъект (народный депутат в этом случае), который голосует, понимает, что это будет подрывной деятельностью, или работой в пользу другого государства с определенной целью. То есть в таком случае есть осознание им последствий голосования, и это все доказывается следователями. Только после этого можно говорить о том, что голосование может быть составом определенного преступления (например, государственной измены. – Ред.). В таком случае речь не идет об ответственности непосредственно за голосование", – сказал Бондаренко.

Как отметил специалист по конституционному праву, во время брифинга секретаря СНБО прозвучала другая фраза: о том, что СБУ проверит депутатов, которые проголосовали за Харьковские соглашения, – что, по мнению Бондаренко, меняет суть предполагаемого правонарушения.

"В уголовно-процессуальном кодексе 2021 года не существует доследственной проверки в части судебного расследования. То есть надо открывать уголовное производство по факту и осуществлять проверки того, была ли там государственная измена или что-то другое. Это неправильно. Во-вторых, секретарь СНБО говорил о результатах голосования. В ст. 80 Конституции Украины (раздел IV. ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ. – Ред.) написано, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением оскорбления или клеветы", – отметил специалист по конституционному праву.

Адвокат Анна Кухар в разговоре с OBOZREVATEL отметила, что депутаты выполняют обязанности, предусмотренные законом о депутатской деятельности и Конституцией Украины. Кроме того, по ее словам, презумпция невиновности предполагает, что лицо, подозреваемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана путем, предусмотренным законодательством, и установлена решением суда, вступившим в силу.

"У нас есть не очень хорошая практика публичного обвинения и высказывания подозрений в совершении каких-то уголовных правонарушений. На самом деле есть презумпция невиновности, есть нормы Конституции Украины, которые говорят о том, что никто не может быть обвинен без доказательств преступления, которые должно выявить следствие. Возможно и откроют какое-то уголовное производство. Тогда вопрос, будет ли это чисто политическое дело? Здесь я как адвокат не буду ничего говорить", – добавила юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Служба безопасности должна выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений депутатами Верховной Рады Украины в 2010 году.