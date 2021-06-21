ЕС продлил санкции, введенные в ответ на оккупацию Россией Крыма

В понедельник, 21 июня, Совет Евросоюза принял решение, которым продлила еще на год, то есть до 23 июня 2022 года, санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, санкции включают запреты на импорт товаров из Крыма в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму.

Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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Отмечается, что ЕС не признает аннексию украинского полуострова Россией и осуждает нарушение международных норм. Напомним, что впервые санкции были введены в июне 2014 года.

Добавим, что послы Европейского союза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированный Россией Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят новый блок санкций против РФ, направленный на пересмотр позиции Москвы в отношении приговора оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Также Штаты применят экономические меры против российских компаний, которые содействуют строительству газопровода "Северный поток-2".