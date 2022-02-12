ЕС не будет закрывать свои представительства в Украине: появилось официальное заявление

Европейский союз не планирует закрывать дипломатические представительства государств-членов ЕС в Украине из-за возможного военного вторжения Российской Федерации. В то же время гражданам европейских государств будут давать рекомендации к поездкам с учетом обстоятельств безопасности.

Также в ЕС выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского Совета.

В Совете ЕС отметили, что дипломатические ведомства в Украине продолжают работать в поддержку граждан Евросоюза и в сотрудничестве с украинскими властями.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности", – говорится в заявлении Совета ЕС.

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Кроме того, в ЕС подчеркнули, что деэскалации необходимо достичь исключительно дипломатическим путем. Также в Совете напомнили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери в ответ.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается со своей командой в Киеве. Также она подчеркнула, что дипломатическое ведомство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США санкционировал добровольный выезд своих сотрудников из посольства в Киеве, а также обязал уехать членов их семей. Причиной назвали угрозу российских военных действий в Украине. Из-за нее американцам посоветовали не путешествовать и в саму РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров допустил возможность отзыва сотрудников своих дипломатических учреждений Украины. Он объяснил это "планами" Великобритании, которая ранее уже эвакуировала своих дипломатов с нашей страны.