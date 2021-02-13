Ермак заявил о невыполнимости Минских соглашений

Минские соглашения невыполнимы, но несмотря на это, Украина сделает все, чтобы реализовать заложенные в них принципы.

Об этом в эфире телеканала "Украина" в ночь на 13 февраля заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина". При этом он подчеркнул, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но они продвигаются очень медленно.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", – заявил Ермак.

По его словам, украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны европейских партнеров – Германии и Франции.

Говоря о режиме прекращения огня, Ермак отметил, что он сохраняется, однако провокации со стороны России и ОРДЛО все же есть, как и есть погибшие.

"Нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", – отметил глава ОП.

В целом Ермак подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное шестилетию подписания Минских соглашений. Украину на нем представлял глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Он заявил, что Россия решила не прекращать свою агрессию в Украине и демонстрирует неуважение к нормам, а также принципам международного права.