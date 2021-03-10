Ермак заявил о готовом плане мира на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подготовленный Украиной и ее западными партнерами план мирного урегулирования ситуации на Донбассе готов и ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", организованной Немецким обществов внешней политики. Его цитирует "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", нормам международного права. Подчеркиваю, план мирный – на столе... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", – подчеркнул Ермак.

По его словам, речь идет об "очень мощном шаге", предложенном со стороны двух стран-лидеров с "нормандской четверки". Глава ОПУ надеется, что он станет "предметом мощного обсуждения за неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате".

"Создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов", – пояснил Ермак.

Он убежден: если Россия не соглашается, это означает, что "она не хочет прекращения войны и наступления мира на Донбассе".

Крупнейшим на сегодня достижением в Минском процессе руководитель ОПУ назвал многомесячный режим прекращения огня, хотя, "к сожалению, с элементами и фактами провокаций", которые критически увеличились в последние месяцы. Он напомнил, что Украина потеряла 11 своих героев, несколько десятков воинов были ранены.

"Считаем, что международные сигналы в РФ о необходимости сохранения тишины являются важным условием для продолжения всех других переговоров. Украинская сторона уверена, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения, ведь есть все предпосылки, чтобы этот режим выполнялся", – подытожил Ермак.

Отметим: накануне президент Владимир Зеленский заявил, что стороны продолжают готовить проведение встречи стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. А если мероприятие не состоится, он намерен встретиться с лидерами этих государств отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Ермак выразил убеждение, что присоединение США к "нормандскому формату" могло бы ускорить приближение окончания войны на Донбассе.