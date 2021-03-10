Арестович сказал, когда обнародуют мирный план по Донбассу

План Украины, Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта на Донбассе представят до конца марта 2021 года.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений их озвучат", – отметил он.

По его словам, на данный момент есть так называемый план совместных шагов.

"Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", – добавил Арестович.

Он не раскрыл подробности плана, но при этом указал, что в России знают о нем.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подготовленный нашей страной и ее западными партнерами план мирного урегулирования ситуации на Донбассе готов и ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

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