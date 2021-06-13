Ермак: Украина – форпост демократии, мы ждем конкретных и активных действий от НАТО

Украина является опорой демократического мира и сейчас она нуждается в помощи в условиях угрозы со стороны России. В связи с этим необходимо как можно быстрее решить вопрос вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

Такое заявление глава Офиса президента Андрей Ермак сделал в интервью итальянской газете La Repubblica накануне саммита лидеров НАТО в Брюсселе. Он выразил надежду на то, что партнеры Украины вскоре придут к соглашению относительно ее членства в блоке.

"От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, мы сейчас в опасности, и нам пора нужна помощь", – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что за 13 лет после саммита в Бухаресте Украина добилась определенного прогресса, в частности, были внедрены необходимые для вступления в НАТО стандарты. Кроме того, в нашей стране проводятся реформы в различных сферах, это касается как безопасности и обороны, так и судебной отрасли. Ермак подчеркнул, что это в первую очередь совпадает с национальными интересами Украины.

Видео дня

"Но мы также должны учитывать то, что происходит, а именно недавнюю эскалацию конфликта на Донбассе и недавнее сосредоточение российских войск вдоль границы. Украина является форпостом демократического мира вдоль этой границы, поэтому мы ожидаем конкретных и активных действий", – добавил политик.

Ермак сообщил, что после того, как Джо Байден занял пост президента США, отношения между двумя странами активизировались, а сотрудничество вышло на новый уровень. Президент США и его команда хорошо осведомлены о ситуации в Украине.

"При его администрации финансовая поддержка США нашей страны уже увеличилась. В начале этого года американская сторона передала украинской армии более 100 единиц техники и 20 бронетранспортеров. Планируется передача патрульных катеров, другой техники и вооружения", – рассказал глава Офиса Зеленского.

Он сказал, что для Украины важна поддержка Соединенных Штатов по вопросу Донбасса. Ермак считает, что для противостояния агрессии со стороны России США, Евросоюз и Украина должны работать сообща.

"Для продвижения переговоров по Донбассу необходим скоординированный подход между США, ЕС и Украиной. Во-вторых, мы стремимся укрепить военное сотрудничество с США, чтобы цена любой новой военной агрессии против нашей страны стала выше", – заявил председатель ОП.

Напомним, народный депутат Евгения Кравчук высказала мнение о том, что к 2024 году Украина может получить план действий (ПДЧ) относительно членства в НАТО. Фактически большинство критериев для вступления в Альянс страна уже выполнила.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в интервью сайту Axios заявил, что НАТО должно принять решение о членстве Украины немедленно.