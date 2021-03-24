Єрмак розкрив нові деталі мирного плану щодо Донбасу

В основу "дорожньої карти" реалізації Мінських угод може лягти німецько-французький проєкт із доробками української і російської сторін, а затверджувати її повинні на рівні лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, уточнивши, що називається він "Ключові кластери з реалізації Мінських угод".

"Остаточним погодженням "дорожньої карти", на нашу думку, повинні займатися саме лідери "нормандського формату". Цю позицію підтримують наші колеги із Франції та Німеччини", – сказав Єрмак.

Також глава ОП додав, що Україна не заперечує, щоб у процесі розробки "дорожньої карти" брала участь Тристороння контактна група.

Водночас Єрмак додав, що доопрацьований проєкт є у російської сторони, про що свідчать публікації в ЗМІ.

"Позитивний момент полягає в тому, що опублікований матеріал (у ЗМІ. – Ред.) підтверджує мою попередню заяву, яку чомусь було поставлено під сумнів представниками Росії. Я, нагадаю, говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту і доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації", – пояснив він.

За словами глави ОП, факт наявності цього плану в російської сторони дає можливість Москві сприяти завершенню війни на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що скоро можна буде говорити про точні терміни зустрічі лідерів "нормандської четвірки".