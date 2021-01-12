Ермак прилетел в Берлин на президентском самолете. Фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился на встречу советников глав стран "нормандской четверки" на президентском самолете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Гео Лерос. Он также опубликовал данные с сайта AirNav, который отслеживает полетов авиации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В своем посте Лерос назвал Ермака "вице-президентом" с "замашками королевы".

"Вице-президент Ермак опять полетел в Берлин на консультацию советников на президентском самолете UR-UKR. Замашки у Андрея Борисовича будто он королева из Букингемского дворца", – отметил нардеп.

Он также привел данные о том, что борт Ан-148-100В под номером UR-UKR входит в президентскую флотилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОП Андрей Ермак и советник замглавы администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Козак 12 января прибыли в Берлин на консультации советников лидеров государств-участников "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия).