Ермак объяснил, как США могли бы помочь в завершении войны на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак повторил свое мнение, что США могли бы сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе.

По его словам, речь идет о двухпартийной поддержке и выходе отношений Киева и Вашингтона на новый качественный уровень. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

"Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. Плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ (План действий по членству в НАТО. – Ред.) Украиной", – пояснил глава ОПУ.

Относительно спецпредставителя он добавил, что сегодняшняя администрация американского президента хорошо знает Украину, а тесные контакты на уровне госсекретаря и Белого дома свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро.

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