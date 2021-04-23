Ермак высказался о заявлении об отводе войск России

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Руководитель офиса президента Андрей Ермак

Руководитель офиса президента Андрей Ермак считает, что весь мир увидел, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина.

Так он прокомментировал заявление России об отводе войск и критику относительно действий власти в переговорном процессе в эфире "Право на владу" на "1+1".

Ермак подчеркнул, что абсолютно уверен, что отвод российских войск из границ Украины является результатом работы президента Владимира Зеленского, его команды и поддержки партнеров, с которыми "говорят одним голосом" с Россией.

"Я считаю, что результаты и факты говорят гораздо лучше необоснованную критику. Мы уже слышали и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривали с канцлером Германии", – добавил руководитель ОП.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский поприветствовал отвод части российских войск от границы Украины, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.

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