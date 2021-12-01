Ермак о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев": я не получал никаких команд и указаний

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никаких указаний относительно переноса операции по "вагнеровцам" не давал, поскольку не имеет таких полномочий. По его словам, президент Владимир Зеленский лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина, отметив, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба действительно приходил и пытался получить ответы "на какие-то вопросы". При этом никаких команд от главы ОП генерал-полковник не получал.

"Очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил Ермак.

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Глава ОП подчеркнул, что иногда, когда Зеленский считает нужным, он действительно присутствует на некоторых встречах, но никаких поручений по поводу операции с "вагнеровцами" Ермак от президента не получал.

"Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", – отметил глава ОП.

Напомним, 30 ноября Андрей Ермак сообщил, что дал показания по делу "вагнеровцев" в Государственном бюро расследований. Он отметил, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал". При этом, по словам Ермака, он сообщил следователям всю известную ему информацию и отметил необходимость как можно скорее расставить по этому делу "все точки над "і"".

При этом ранее президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отказались прийти в эфир Общественного телевидения по теме "вагнеровцев". Ранее они также проигнорировали эфир с соответствующей темой программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканалах "Украина" и "Украина24".

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал государственной изменой высказывания критики в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого "подозревают" в причастности к срыву украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

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