У Зеленского рассказали, когда ждать выводов по 'вагнергейту'

Полноценные выводы о спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера" будут известны только после завершения официального расследования, которое продолжается по трем направлениям. Однако уже сегодня известно, что "госизмены со стороны высшего руководства страны не было".

Об этом в эфире канала "Дом" заявил депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. Обнародованный ранее отчет Временной следственной комиссии (ВСК) при Верховной Раде он назвал промежуточным.

"Первое направление – ВСК. Второе – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. Третье – расследования Bellingcat и украинских журналистов. Когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", – заверил представитель гаранта Владимира Зеленского.

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Он отметил, что с промежуточным отчетом Временной следственной комиссии, который та готовила несколько месяцев, можно ознакомиться на сайте ВРУ.

В то же время призвал дождаться окончательного документа, который должен быть более полным, комплексным и с учетом тех данных, которые предоставили журналисты-расследователи из Bellingcat.

"Но главный промежуточный итог: ни расследование Bellingcat, ни Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины или утечки информации из Офиса президента", – заявил Вениславский.

Напомним: Временная следственная комиссия, созданная для выяснения обстоятельств, по которым была сорвана украинская спецоперация из задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнера", не обнаружила подтверждений, что именно президент Владимир Зеленский отменил арест наемников, совершавших преступления на Донбассе.

Кроме этого, следователи пришли к выводу, что подобная инициатива не могла исходить от главы ОП Андрея Ермака, потому что "у него нет таких полномочий".

А вот данные журналистов Bellingcat, которые более года проводили расследование по этой теме, показали, что операция по захвату 33-х российских наемников ЧВК была продумана и проводилась разведкой и Службой безопасности Украины. Расследователи раскрыли и то, как именно украинские разведчики получили данные от "вагнеровцев" о преступлениях на Донбассе.

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